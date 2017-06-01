Главу карельского «Мемориала» начали судить по делу об изготовлении детской порнографии. Главное Адвокаты и соратники считают процесс сфабрикованным

В Петрозаводском городском суде начались закрытые слушания по делу краеведа и руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях — у Дмитриева нашли фотографии несовершеннолетней приемной дочери. Защита и друзья Дмитриева утверждают, что краевед снимал ребенка, чтобы следить за здоровьем дочери — и при необходимости доказать, что над ней никто не издевается (она приемный ребенок). Дмитриев известен как историк-энтузиаст, нашедший несколько массовых захоронений жертв террора 1930-х. В «Мемориале» уверены, что с помощью судебного процесса с Дмитриевым сводит счеты власть, недовольная его расследованиями.

1 июня в Петрозаводске начались судебные слушания по делу руководителя местного отделения сообщества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении порнографии с участием несовершеннолетнего (статья 242.2 УК РФ), развратных действиях по отношению к лицу младше 12 лет (статья 135 УК РФ) и незаконном хранении оружия (статья 222). Следствие считает, что с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал приемную дочь (сейчас ей 11 лет) без одежды — в целях изготовления порнографии; развратные действия, по мнению следователей, заключались в самом фотографировании. Суд проходит в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся сведения о несовершеннолетней.

Юрий Дмитриев — краевед и историк-энтузиаст, известный, в частности, тем, что в 1997 году нашел массовое захоронение жертв репрессий 1930-х в карельском местечке Сандормох, где на площади в 10 гектаров находятся останки более 9,5 тысячи человек 58 национальностей.

Дмитриеву 61 год, в молодости он учился в медучилище, но не окончил его. Работал слесарем, рабочим на заводе. С 1988-го вместе с «Мемориалом» занимается поиском останков жертв репрессий. Помимо Сандормоха Дмитриев нашел другие захоронения жертв Большого террора, в том числе в Красном бору — в Карелии и на Соловецких островах.

Как рассказывают знакомые Дмитриева, он отличается чрезвычайной преданностью своему занятию. Журналист Александр Буртин в своей статье о краеведе охарактеризовал его как «прямого и чрезвычайно открытого технаря-работягу с шукшинским характером». От первого брака у него есть родные дети Екатерина и Егор; в нынешнем браке — приемная дочь Наталья (жена дело не комментировала, «Медузе» с ней связаться не удалось).

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года, позже срок содержания под стражей продлили до 28 октября 2017-го. Обвинение строится на экспертизе автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных экспертиз» (известна, в частности, тем, что признала экстремистской Библию в переводе «свидетелей Иеговы»), согласно которой снимки дочери Натальи, сделанные Дмитриевым, являются порнографией.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявлял, что снимки делались для контроля над состоянием здоровья Натальи. «У него в компьютере было 144 фотографии, разложенные по годам. Из них в деле фигурируют только девять. Из этих девяти половина вообще бредовая: Наташа и дети [его дочери] Катерины в ванную вместе бегут, сидят в ней», — говорил он. По словам адвоката, на других фотографиях приемная дочь Дмитриева просто стоит: «Там, как они говорят, видны гениталии, — не могу судить, мне фотографии дают с черными квадратами».

В разговоре с журналистом Буртиным директор музея общества «Мемориал» в Карелии Ирина Галкова объяснила появление фотоснимков так: Дмитриев начал периодически фотографировать Наталью после того, как воспитательницы детского сада ошибочно приняли следы чернил на ее теле за синяки.

В «Мемориале» считают дело сфабрикованным. Председатель правления общества Арсений Рогинский в разговоре с «Медузой» заявил, что обвинения против Дмитриева — «чушь», а самого краеведа охарактеризовал как «достойного человека». Заместитель председателя совета «Мемориала» Никита Петров уверен, что дело связано с поисковой деятельностью Дмитриева: «Сложно сказать, кто стоит за этим процессом — власти Петрозаводска или кто-то в Москве. Это люди, которым неприятна правда о репрессиях и активная гражданская позиция человека, отстаивающего историческую правду. Очевидно, что власть сводит с Дмитриевым счеты, это политическое шельмование».

По словам адвоката Ануфриева, первое заседание носило «дежурный характер»; оно длилось около двух часов. «Заседание шло по плану, были организационные моменты, прокурор огласил обвинение, изучен ряд письменных документов. Это пока только начало, свидетели будут на следующем судебном заседании», — отметил после суда Ануфриев. Следующее заседание назначено на 5 июня.