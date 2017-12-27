Петрозаводский городской суд отказался продлить арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, сообщает «Новая газета». Он будет отпущен под подписку о невыезде с 28 января — в этот день закончится текущий срок его ареста.

При этом суд согласился по просьбе прокуратуры отправить Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование в институт имени Сербского, а также отправить на третью экспертизу снимки обнаженной приемной дочери Дмитриева. Ранее вторая экспертиза не признала фотографии порнографическими.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, место для проведения психиатрического обследования было выбрано по просьбе защиты. Юрист сообщил, что экспертизу снимков также проведет институт имени Сербского.

О продлении ареста Дмитриеву на три месяца с 28 января просила прокуратура.