Суд отказался продлить арест главе карельского «Мемориала»

Новая газета
14:35, 27 декабря 2017
Надежный источник

Петрозаводский городской суд отказался продлить арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, сообщает «Новая газета». Он будет отпущен под подписку о невыезде с 28 января — в этот день закончится текущий срок его ареста.

При этом суд согласился по просьбе прокуратуры отправить Дмитриева на стационарное психиатрическое обследование в институт имени Сербского, а также отправить на третью экспертизу снимки обнаженной приемной дочери Дмитриева. Ранее вторая экспертиза не признала фотографии порнографическими.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, место для проведения психиатрического обследования было выбрано по просьбе защиты. Юрист сообщил, что экспертизу снимков также проведет институт имени Сербского.

О продлении ареста Дмитриеву на три месяца с 28 января просила прокуратура.

61-летний Юрий Дмитриев — краевед, глава карельского «Мемориала». Он нашел в Карелии несколько массовых захоронений людей, расстрелянных в 1930-е годы.
В декабре 2016 года его арестовали по обвинению в изготовлении порнографических материалов, развратных действиях и незаконном хранении огнестрельного оружия. Следствие утверждает, что мужчина фотографировал свою приемную дочь обнаженной в целях изготовлении порнографии. Дмитриев говорит, что делал снимки для контроля состояния здоровья дочери.
«Мемориал» считает дело Дмитриева сфабрикованным. В поддержку Дмитриева выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, писатель Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие общественные деятели и деятели культуры.

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