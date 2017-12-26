Экспертиза не признала порнографией снимки из дела главы карельского «Мемориала»
Повторная экспертиза не признала порнографическими фотографии приемной дочери, сделанные руководителем карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрием Дмитриевым, пишет «Новая газета».
Результаты исследования, проведенного «Федеральным департаментом независимой судебной экспертизы» (ФДНСЭ), были оглашены 25 декабря на заседании суда по делу Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.
Адвокат Дмитриева назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Защита попросила освободить главу карельского «Мемориала» из-под стражи. Сторона обвинения, которая ранее просила провести экспертизу снимков в ФДНСЭ, теперь настаивает на новом исследовании.
Ходатайства защиты и обвинения суд рассмотрит 26 декабря.