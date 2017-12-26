Экспертиза не признала порнографией снимки из дела главы карельского «Мемориала»

Адвокат Дмитриева назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Защита попросила освободить главу карельского «Мемориала» из-под стражи. Сторона обвинения, которая ранее просила провести экспертизу снимков в ФДНСЭ, теперь настаивает на новом исследовании.

Результаты исследования, проведенного «Федеральным департаментом независимой судебной экспертизы» (ФДНСЭ), были оглашены 25 декабря на заседании суда по делу Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Его обвиняют в изготовлении порнографических материалов, развратных действиях и незаконном хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою приемную дочь без одежды в целях изготовления порнографии. Глава карельского «Мемориала» настаивает на том, что делал снимки для контроля состояния здоровья дочери.

Первая экспертиза фотографий, проведенная в Центре социокультурных экспертиз, сочла часть снимков, сделанных Дмитриевым, порнографическими.