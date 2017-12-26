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Экспертиза не признала порнографией снимки из дела главы карельского «Мемориала»

Новая газета
09:13, 26 декабря 2017
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Повторная экспертиза не признала порнографическими фотографии приемной дочери, сделанные руководителем карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрием Дмитриевым, пишет «Новая газета».

Результаты исследования, проведенного «Федеральным департаментом независимой судебной экспертизы» (ФДНСЭ), были оглашены 25 декабря на заседании суда по делу Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.

Адвокат Дмитриева назвал результаты повторной экспертизы «большой победой». Защита попросила освободить главу карельского «Мемориала» из-под стражи. Сторона обвинения, которая ранее просила провести экспертизу снимков в ФДНСЭ, теперь настаивает на новом исследовании.

Ходатайства защиты и обвинения суд рассмотрит 26 декабря.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Его обвиняют в изготовлении порнографических материалов, развратных действиях и незаконном хранении огнестрельного оружия.
По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою приемную дочь без одежды в целях изготовления порнографии. Глава карельского «Мемориала» настаивает на том, что делал снимки для контроля состояния здоровья дочери.
Первая экспертиза фотографий, проведенная в Центре социокультурных экспертиз, сочла часть снимков, сделанных Дмитриевым, порнографическими.
К рассмотрению дела Дмитриева суд в Петрозаводске приступил в июне. В поддержку Дмитриева выступили музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, поэт Лев Рубинштейн, писатель Дмитрий Быков и другие общественные деятели и деятели культуры. Писатель Людмила Улицкая лично приезжала на суд для поддержки Дмитриева.

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