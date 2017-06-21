Борис Гребенщиков и Андрей Звягинцев выступили в защиту главы карельского «Мемориала». Его обвиняют в изготовлении детского порно

Meduza
10:52, 21 июня 2017
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Борис Гребенщиков и Андрей Звягинцев записали обращения к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву в связи с уголовным преследованием Юрия Дмитриева — руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал». Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.

Гребенщиков попросил Лебедева взять дело под особый контроль и рассмотреть его в Верховном суде, если в судах нижестоящих инстанций будут замечены нарушения закона.

Борис Гребенщиков о деле Юрия Дмитриева (#Дело_Дмитриева)
Delo Dmitrieva

Звягинцев также попросил Лебедева лично обратить внимание на дело Дмитриева и гарантировать, чтобы оно было рассмотрено публично и с соблюдением прав обвиняемого.

Андрей Звягинцев о деле Юрия Дмитриева (#Дело_Дмитриева)
Delo Dmitrieva

В поддержку Дмитриева также выступили поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Следствие утверждает, что в период с 2008 по 2015 год он фотографировал свою приемную дочь без одежды в целях изготовления порнографии. Защита Дмитриева настаивает на том, что он делал снимки для контроля состояния здоровья дочери — чтобы в случае необходимости доказать органам опеки, что с девочкой хорошо обращаются.
1 июня в Петрозаводске начался суд над Дмитриевым. Процесс проходит в закрытом режиме, так как в материалах дела есть сведения о несовершеннолетней.

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