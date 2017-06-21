Борис Гребенщиков и Андрей Звягинцев выступили в защиту главы карельского «Мемориала». Его обвиняют в изготовлении детского порно
Борис Гребенщиков и Андрей Звягинцев записали обращения к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву в связи с уголовным преследованием Юрия Дмитриева — руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал». Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях.
Гребенщиков попросил Лебедева взять дело под особый контроль и рассмотреть его в Верховном суде, если в судах нижестоящих инстанций будут замечены нарушения закона.
Звягинцев также попросил Лебедева лично обратить внимание на дело Дмитриева и гарантировать, чтобы оно было рассмотрено публично и с соблюдением прав обвиняемого.
В поддержку Дмитриева также выступили поэт Лев Рубинштейн и писатель Дмитрий Быков.