«Я не хочу быть участником фарса». Екатерина Гордон снялась с выборов президента

ТАСС
08:59, 26 января 2018
Надежный источник

Журналистка Екатерина Гордон объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. С таким заявлением она выступила 26 января.

Гордон отказалась сдавать подписи в Центризбирком, хотя, по ее словам, она собрала 105 тысяч подписей (необходимо 100 тысяч).

Пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков добавил, что журналистка в скором времени объявит о создании собственной партии.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции в Москве.

ТАСС
Гордон была выдвинута кандидатом на выборах от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.
Об успешном сборе необходимого количества подписей для выборов ранее отчиталась журналистка Ксения Собчак. Ее выдвинула партия «Гражданская инициатива».
Действующий президент Владимир Путин также собирает подписи, так как идет на выборы самовыдвиженцем. В штабе Путина рассказали, что он собрал полтора миллиона подписей при необходимых 300 тысячах.

Зачем Гордон пошла на выборы

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«У людей сносит крышу» Патриарх Кирилл объясняет, чем опасны криптовалюты. Видео

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме