«Я не хочу быть участником фарса». Екатерина Гордон снялась с выборов президента
Журналистка Екатерина Гордон объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. С таким заявлением она выступила 26 января.
Гордон отказалась сдавать подписи в Центризбирком, хотя, по ее словам, она собрала 105 тысяч подписей (необходимо 100 тысяч).
Пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков добавил, что журналистка в скором времени объявит о создании собственной партии.
«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон на пресс-конференции в Москве.
Гордон была выдвинута кандидатом на выборах от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.
Об успешном сборе необходимого количества подписей для выборов ранее отчиталась журналистка Ксения Собчак. Ее выдвинула партия «Гражданская инициатива».
Действующий президент Владимир Путин также собирает подписи, так как идет на выборы самовыдвиженцем. В штабе Путина рассказали, что он собрал полтора миллиона подписей при необходимых 300 тысячах.