«Я не хочу быть участником фарса». Екатерина Гордон снялась с выборов президента

Журналистка Екатерина Гордон объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. С таким заявлением она выступила 26 января.

Гордон отказалась сдавать подписи в Центризбирком, хотя, по ее словам, она собрала 105 тысяч подписей (необходимо 100 тысяч).

Пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков добавил, что журналистка в скором времени объявит о создании собственной партии.