Ксения Собчак собрала подписи для выдвижения в президенты

РБК
07:17, 22 января 2018
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Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты, объявил глава сети ее региональных штабов Тимур Валеев.

Сбор подписей будет продолжен, чтобы иметь 130-140 тысяч на случай отбраковки. По словам Валеева, региональные штабы Собчак столкнулись с массовой «рисовкой» подписей.

«К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — сказал Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».

РБК
Собчак идет в президенты от партии «Гражданская инициатива», поэтому ей надо собрать только 100 тысяч подписей в свою поддержку. Ранее о завершении сбора подписей объявили Григорий Явлинский («Яблоко») и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.
Действующий президент Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем, ему нужны 300 тысяч подписей. Штаб Путина объявил о завершении сбора подписей 19 января, когда их было собрано более полутора миллионов.
В качестве кандидатов на выборах президента уже зарегистрированы лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин.

Собчак идет в президенты

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