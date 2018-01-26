Moodyʼs улучшило прогноз по России. Теперь он позитивный у всей «большой тройки» рейтинговых агентств

Рейтинговое агентство Moodyʼs улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу России со стабильного на позитивный. Сам рейтинг оставлен без изменения на отметке Ba1 (ниже инвестиционного уровня или «мусорный»).

На улучшение прогноза повлияло укрепление российских институтов, а также устойчивость экономики России на фоне падения цен на нефть и санкций.