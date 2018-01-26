Moodyʼs улучшило прогноз по России. Теперь он позитивный у всей «большой тройки» рейтинговых агентств

Moody's
06:39, 26 января 2018
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Рейтинговое агентство Moodyʼs улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу России со стабильного на позитивный. Сам рейтинг оставлен без изменения на отметке Ba1 (ниже инвестиционного уровня или «мусорный»).

На улучшение прогноза повлияло укрепление российских институтов, а также устойчивость экономики России на фоне падения цен на нефть и санкций.

При этом Moodyʼs подтверждает рейтинг России Ba1 в местной и иностранной валютах. С точки зрения Moodyʼs, этот рейтинг адекватно отражает с одной стороны уверенную фискальную политику, незначительное улучшение экономических прогнозов и грамотное регулирование, а с другой стороны — долгосрочные риски экономических трудностей и краткосрочные риски внешнеполитических проблем (англ. яз.).

Moody's
Moodyʼs последним из рейтинговых агентств «большой тройки» перевело прогноз по российскому рейтингу из стабильного в позитивный.
Агентство Standard & Poorʼs сохраняет российский рейтинг (BB+) на одном уровне с Moodyʼs. Рейтинг агентства Fitch находится на одну ступень выше — BBB- (инвестиционный уровень).
Россия получила «мусорный» рейтинг в 2015 году на фоне падения цен на нефть и значительных колебаний курса рубля.

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