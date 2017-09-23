Fitch улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Fitch
06:15, 23 сентября 2017
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Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Fitch также подтвердило рейтинг России на уровне BBB-.

Объясняя причины улучшения прогноза по рейтингу России, Fitch отметило усилия властей страны по поддержанию инфляции на запланированном уровне, а также продуманную фискальную политику и повышение гибкости курса национальной валюты.

Все вышеперечисленные факторы, говорится в сообщении агентства, должны привести к улучшению макроэкономических показателей.

Ранее в сентябре другое международное рейтинговое агентство — Standard & Poorʼs — подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BB+ с «позитивным» прогнозом.
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