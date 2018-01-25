«У людей сносит крышу, а потом они понимают, что все потеряли». Патриарх Кирилл — о буме криптовалют

Совет Федерации
14:03, 25 января 2018
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Патриарх Кирилл, выступая 25 января в Совете Федерации, призвал государство «защищать человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана» в связи с бумом криптовалют — явлением, от которого, по его словам, «уже многие пострадали».

«У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели», — заявил патриарх.

«Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду — который, конечно, должен достойно вознаграждаться. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана», — заявил патриарх Кирилл.

Совет Федерации
Во второй половине 2017 года курс биткоина вырос в несколько раз — с двух с половиной до почти 20 тысяч долларов. Значительно вырос курс и других криптовалют. После пика в середине декабря курс биткоина стал падать, в конце января он стоит около 11-12 тысяч долларов.
В России, как и в большинстве стран мира, оборот криптовалют законодательно не урегулирован.
25 января Минфин представил законопроект о регулировании выпуска и обращения криптовалют. В случае его принятия в нынешнем виде, покупать и продавать криптовалюты можно будет через специальных операторов; расплачиваться биткоинами в России будет нельзя.

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