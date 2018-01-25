Патриарх Кирилл, выступая 25 января в Совете Федерации, призвал государство «защищать человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана» в связи с бумом криптовалют — явлением, от которого, по его словам, «уже многие пострадали».

«У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели», — заявил патриарх.