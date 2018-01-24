Басманный суд не нашел плагиата в песне Егора Крида. Клип на нее был заблокирован в ютьюбе
Басманный суд Москвы отказал в иске о взыскании четырех миллионов рублей с музыкального лейбла Black Star и изъятии из публичного доступа песни «Папина дочка» артиста лейбла Егора Крида.
Иск был подан музыкантом Алексеем Вдовченко, который требовал признать плагиатом композицию Крида 2015 года, утверждая, что в ней используется гитарная партия его авторства.
«Заявления о нарушении авторских прав выгодны малоизвестным лицам, которые преследуют цель стать более известными благодаря попыткам дискредитации репутации известного артиста. Такая популярность сомнительна, так как не основана на каких-либо фактах», — сказала PR-менеджер Егора Крида Мария Кордупель по итогам судебного решения.