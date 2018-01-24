Басманный суд не нашел плагиата в песне Егора Крида. Клип на нее был заблокирован в ютьюбе

РБК
13:16, 24 января 2018
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Басманный суд Москвы отказал в иске о взыскании четырех миллионов рублей с музыкального лейбла Black Star и изъятии из публичного доступа песни «Папина дочка» артиста лейбла Егора Крида.

Иск был подан музыкантом Алексеем Вдовченко, который требовал признать плагиатом композицию Крида 2015 года, утверждая, что в ней используется гитарная партия его авторства.

«Заявления о нарушении авторских прав выгодны малоизвестным лицам, которые преследуют цель стать более известными благодаря попыткам дискредитации репутации известного артиста. Такая популярность сомнительна, так как не основана на каких-либо фактах», — сказала PR-менеджер Егора Крида Мария Кордупель по итогам судебного решения.

РБК
Иск о плагиате в песне «Папина дочка» был подан в адрес лейбла Black Star в конце сентября 2017 года, из-за чего клип на композицию, набравший 45 миллионов просмотров, был заблокирован в ютьюбе.
Битмейкер Алексей Вдовченко представил в суде собственный трек «Remembering Kate» 2013 года, имеющий схожую аранжировку и гитарную партию. Однако его показания вызвали подозрения в мошенничестве и преднамеренной фальсификации трека. В частности, специалист по фоноскопии и компьютерным технологиям Юрий Макеев заявил, что аудиофайл, а именно информация о его авторстве и дате создания, мог быть сфабрикован.
Адвокат лейбла Сергей Жорин подал заявление в правоохранительные органы по факту возможной фальсификации. При этом он обратил внимание на то, что люди, приписавшие себе авторство композиции Егора Крида, не зарегистрированы в Российском авторском обществе.
На момент вынесения судебного решения клип Егора Крида «Папина дочка» все еще не доступен в аккаунте лейбла Black Star в ютьюбе, однако в сервисе можно найти его пиратские копии.
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