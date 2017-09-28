Песню Егора Крида удалили из ютьюба из-за плагиата

Видеохостинг Youtube удалил клип на песню Егора Крида «Папина дочка» из-за жалобы на нарушение авторских прав.

Как указано на сайте, на клип, выпущенный в 2016 году, пожаловался Алексей Вдовиченко. До момента удаления ролик собрал около 45 миллионов просмотров, отмечает TJournal. Во «ВКонтакте» и на других платформах видео до сих пор доступно.

Егора Крида в плагиате обвиняет лейбл Young Starz Music и его битмейкер Алексей Вдовиченко. Он утверждает, что аранжировка песни идентична его композиции «Remembering Kate», права на которую можно купить через сервис Soundclick. В песне Крида действительно используется аналогичная аккордная прогрессия, что и в треке Вдовиченко, но к ней добавлен оригинальный бит.

Представители Young Starz Music подготовили заявление в суд с требованием компенсировать ущерб в размере 4 миллионов рублей. Представители лейбла ранее рассказывали The Flow, что лейбл Крида Black Star предлагал им 150 тысяч рублей, но они отказались. В Black Star отметили, что подобные претензии поступают лейблу постоянно, и будут решать их в судебном порядке.