Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами

BBC News
07:55, 23 января 2018
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Власти Южной Кореи объявили о запрете любых транзакций криптовалют с анонимных банковских счетов, сообщает BBC News. Нововведение вступит в силу с 30 января.

Отныне все держатели виртуальных кошельков криптовалют должны будут привязывать их к реальным банковским счетам, а также подтверждать свои личности. Кроме того, иностранцам и несовершеннолетним будет запрещено инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи.

Этот шаг направлен на прекращение использования рынка виртуальных валют для отмывания денег. (англ.яз.)

BBC News
Южная Корея считается третьим в мире по объему торгов рынком криптовалют после Японии и США.
Ожидается, что решение Южной Кореи о запрете анонимности приведет к значительным колебаниям курса виртуальных валют.

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