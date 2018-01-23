Южная Корея запретила анонимную торговлю криптовалютами

Власти Южной Кореи объявили о запрете любых транзакций криптовалют с анонимных банковских счетов, сообщает BBC News. Нововведение вступит в силу с 30 января.

Отныне все держатели виртуальных кошельков криптовалют должны будут привязывать их к реальным банковским счетам, а также подтверждать свои личности. Кроме того, иностранцам и несовершеннолетним будет запрещено инвестировать в рынок криптовалют на территории Южной Кореи.