Курс биткоина упал ниже 10 тысяч долларов

17 января курс биткоина впервые за долгое время опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов.

По данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, около 15:00 по московскому времени курс ненадолго опустился до 9958 долларов. Затем он снова поднялся чуть выше 10 тысяч.