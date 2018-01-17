Курс биткоина упал ниже 10 тысяч долларов

CoinDesk
12:27, 17 января 2018
Надежный источник

17 января курс биткоина впервые за долгое время опустился ниже отметки в 10 тысяч долларов.

По данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, около 15:00 по московскому времени курс ненадолго опустился до 9958 долларов. Затем он снова поднялся чуть выше 10 тысяч.

За последний месяц курс биткоина упал примерно вдвое. В середине декабря 2017 года стоимость криптовалюты составляла почти 20 тысяч долларов.
Резкое падение связывают, в частности, с действиями властей Китая по регулированию майнинга биткоина и общей волатильностью рынка криптовалют.

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