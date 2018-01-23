Учительницу из школы в Перми, где подростки напали на учеников, представили к медали «За отвагу»
Губернатор Пермского края Максим Решетников представил учительницу Наталью Шагулину, пострадавшую при нападении подростков на учеников школы № 127, к государственной награде — медали «За отвагу».
Представление, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, направлено президенту РФ.
Представить учительницу к награде ранее предлагала главе региона уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.
В своей телеграмме Решетникову Кузнецова писала, что «действия учителя школы номер 127 Перми Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу».