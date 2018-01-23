Учительницу из школы в Перми, где подростки напали на учеников, представили к медали «За отвагу»

Представить учительницу к награде ранее предлагала главе региона уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил учительницу Наталью Шагулину, пострадавшую при нападении подростков на учеников школы № 127, к государственной награде — медали « ».

В своей телеграмме Решетникову Кузнецова писала, что «действия учителя школы номер 127 Перми Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу».

15 января двое подростков — ученик и бывший ученик школы — пришли в школу № 127 в Перми с ножами, зашли на урок четвертого класса и напали на учительницу. Сообщалось, что учительница получила более 15 ножевых ранений. Также пострадали несколько учеников младших классов.

Подростки попытались покончить с собой, нанося друг другу удары ножами, но оба выжили.

Нападавшим предъявлены обвинения в покушении на убийство по предварительному сговору. После того, как подростков выпишут из больницы, их отправят в СИЗО.

19 января подросток с топором напал на учеников школы в одном из районов Улан-Удэ. Он также пытался покончить с собой, но выжил.

Правоохранительные органы, расследующие нападения на школьников, не исключают, что они могли быть как-то связаны между собой.