Антона Шипулина и Сергея Устюгова не оказалось в списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане

Олимпийский комитет России
08:46, 23 января 2018
Надежный источник

В списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить на зимние Игры в Пхенчхане, нет ряда ведущих атлетов, включая Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, 23 января ОКР направит официальный запрос в Международный комитет относительно конкретных причин, по которым «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр».

При этом в ОКР подчеркнули, что информация о неприглашении спортсменов на Олимпиаду «носит пока предварительный характер».

Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

Олимпийский комитет России
Российский биатлонист Антон Шипулин является чемпионом мира 2017 года в эстафете, олимпийским чемпионом Олимпиады 2014 года в Сочи и бронзовым призером Игр 2010 года в Ванкувере.
Лыжник Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года в скиатлоне и командном спринте.
Виктор Ан — с 2014 года член сборной России по шорт-треку, является шестикратным олимпийским чемпионом в этом виде спорта.
Российская сборная официально отстранена от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. МОК приглашает российских спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, на Олимпиаду в индивидуальном порядке. Они будут выступать под нейтральным флагом.

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