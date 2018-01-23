Антона Шипулина и Сергея Устюгова не оказалось в списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане
В списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить на зимние Игры в Пхенчхане, нет ряда ведущих атлетов, включая Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
По его словам, 23 января ОКР направит официальный запрос в Международный комитет относительно конкретных причин, по которым «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр».
При этом в ОКР подчеркнули, что информация о неприглашении спортсменов на Олимпиаду «носит пока предварительный характер».
Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.