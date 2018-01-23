Антона Шипулина и Сергея Устюгова не оказалось в списке приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане

В списке российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить на зимние Игры в Пхенчхане, нет ряда ведущих атлетов, включая Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана. Об этом сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, 23 января ОКР направит официальный запрос в Международный комитет относительно конкретных причин, по которым «лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр».

При этом в ОКР подчеркнули, что информация о неприглашении спортсменов на Олимпиаду «носит пока предварительный характер».