Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана не пустили на Игры в Пхенчхан
Член сборной России по шорт-треку Виктор Ан не допущен до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры.
Причина недопуска Ана — упоминание в докладе эксперта ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи. Также, по данным издания, от участия в Олимпиаде отстранены несколько других спортсменов из сборной России по шорт-треку, но их имена не приводятся.
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил «СЭ», что ему ничего не известно об этом решении.
Виктор Ан выступает за сборную России с 2014 года. Он завоевал шесть золотых медалей на Олимпийских играх, в том числе три — за Россию во время Олимпиады в Сочи.
В конце декабря 2016 года Виктор Ан обратился к Международному союзу конькобежцев с просьбой ответить, упоминается ли его имя в докладе Ричарда Макларена о системе сокрытия допинга в анализах российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ан отрицал, что когда-либо применял допинг.
Российские спортсмены допускаются к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые начнутся 10 февраля 2018 года, на основании решения МОК в индивидуальном порядке. Им запрещено выступать под российским флагом.