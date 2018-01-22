Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана не пустили на Игры в Пхенчхан

Причина недопуска Ана — упоминание в докладе эксперта ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи. Также, по данным издания, от участия в Олимпиаде отстранены несколько других спортсменов из сборной России по шорт-треку, но их имена не приводятся.

Член сборной России по шорт-треку Виктор Ан не допущен до Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил «СЭ», что ему ничего не известно об этом решении.

Виктор Ан выступает за сборную России с 2014 года. Он завоевал шесть золотых медалей на Олимпийских играх, в том числе три — за Россию во время Олимпиады в Сочи.

В конце декабря 2016 года Виктор Ан обратился к Международному союзу конькобежцев с просьбой ответить, упоминается ли его имя в докладе Ричарда Макларена о системе сокрытия допинга в анализах российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Ан отрицал, что когда-либо применял допинг.

Российские спортсмены допускаются к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые начнутся 10 февраля 2018 года, на основании решения МОК в индивидуальном порядке. Им запрещено выступать под российским флагом.