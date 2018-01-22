Эмма Уотсон и «На пятьдесят оттенков темнее» номинированы на «Золотую малину»

Rotten Tomatoes
07:28, 22 января 2018
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Стали известны претенденты в основных номинациях на антипремию «Золотая малина».

По данным Rotten Tomatoes, на «Золотую малину» за худший фильм номинированы: «Мумия», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Эмоджи фильм», «Спасатели Малибу» и «На пятьдесят оттенков темнее».

Исполнители главных ролей в «На пятьдесят оттенков темнее» Джейми Дорнан и Дакота Джонсон могут быть признаны худшим актером и актрисой соответственно.

В категории «худшая актриса» вместе с Джонсон на соискание «Золотой малины» выдвинуты, в числе прочих, Дженнифер Лоуренс («мама!») и Эмма Уотсон («Сфера»).

На «Золотую малину» за худшую мужскую роль претендуют Том Круз («Мумия»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Марк Уолберг сразу за два фильма — «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

Обладатели премий «Золотая малина» будут объявлены 3 марта — за день до вручения наград Американской киноакадемии.

Претенденты на "Золотую малину"

Список номинантов на «Золотую малину» был представлен накануне объявления претендентов на «Оскар». Список номинантов на премию Американской киноакадемии будет представлен 23 января.
В 2018 году одним из основных претендентов на «Оскар» считается фильм режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (рецензия на «Медузе»). 21 января этот фильм получил три награды Гильдии киноактеров — Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл лучшим актером второго плана, лента также победила в главной номинации — «лучший актерский ансамбль».
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