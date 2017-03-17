Оптимус Прайм ищет союзников: вышел новый трейлер пятых «Трансформеров»

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер пятой части «Трансформеров».

TRANSFORMERS 5: The Last Knight Trailer 2 (2017) KinoCheck International

Фильм «Трансформеры-5: Последний рыцарь» расскажет о лидере автоботов Оптимусе Прайме и его попытках найти союзников для спасения Вселенной. Сюжет развивается в нескольких временных отрезках, в том числе в Средневековье и в период Второй мировой войны.

В картине снялись Марк Уолберг, Изабела Монер, Тайриз Гибсон и Энтони Хопкинс. Режиссер фильма — Майкл Бэй.

В России премьера «Трансформеров-5: Последний рыцарь» состоится 22 июня 2017 года.