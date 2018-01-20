В Бурятии решили обеспечить психологами «100 процентов школ»

Правительство Бурятии
09:39, 20 января 2018
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Правительство Бурятии решило усилить психологическую помощь и пропускной режим в школах после того, как 19 января девятиклассник совершил нападение на школу в Улан-Удэ.

«100% школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими — закрепленными, которые будут работать на постоянной основе», — сказал глава республики Алексей Цыденов.

Цыденов заявил, что на детей влияют «компьютерные игры, социальные сети» и «доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом».

«В каждой школе будет находиться ответственный человек за обеспечение пропускного режима, это либо частное охранное предприятие, либо штатная единица в школе. Мы дополнительно отработаем и порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления в школах подозрительной активности, или прямой агрессии <…>», — отметил глава Бурятии.

Правительство Бурятии
Утром 19 января в Улан-Удэ девятиклассник Антон Б. напал на учительницу и учеников седьмого класса с топором. Ранив несколько человек, он ударил себя ножом в грудь и выпрыгнул из окна. На улице его задержали.
Учительница и пятеро школьников были госпитализированы. Одна из пострадавших детей, по данным на утром 20 января, находится в коме. Другой была сделана операция на кисти руки. Нападавший также находится в больнице в тяжелом состоянии.
О мотивах нападавшего точных данных нет. Высказываются версии от мести учительнице за двойку в четверти до влияния субкультуры АУЕ, романтизирующей уголовный мир. 
За несколько дней до этого аналогичное нападение было совершено в Перми. Там двое подростков во время уроков напали с ножами на учительницу и четвероклассников, а после этого нанесли ранения себе.

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