В Бурятии решили обеспечить психологами «100 процентов школ»

Правительство Бурятии решило усилить психологическую помощь и пропускной режим в школах после того, как 19 января девятиклассник совершил нападение на школу в Улан-Удэ.

«100% школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими — закрепленными, которые будут работать на постоянной основе», — сказал глава республики Алексей Цыденов.

Цыденов заявил, что на детей влияют «компьютерные игры, социальные сети» и «доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом».