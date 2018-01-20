В Бурятии решили обеспечить психологами «100 процентов школ»
Правительство Бурятии решило усилить психологическую помощь и пропускной режим в школах после того, как 19 января девятиклассник совершил нападение на школу в Улан-Удэ.
«100% школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами. Если это большие школы, то штатными психологами, если небольшие, то приходящими — закрепленными, которые будут работать на постоянной основе», — сказал глава республики Алексей Цыденов.
Цыденов заявил, что на детей влияют «компьютерные игры, социальные сети» и «доступность разных ресурсов с провоцирующим контентом».
«В каждой школе будет находиться ответственный человек за обеспечение пропускного режима, это либо частное охранное предприятие, либо штатная единица в школе. Мы дополнительно отработаем и порядок информационного взаимодействия, порядок реагирования в случае выявления в школах подозрительной активности, или прямой агрессии <…>», — отметил глава Бурятии.