Твиты «фабрики троллей» в США увидели 677 тысяч человек
В США 677 тысяч 775 человек видели записи аккаунтов в твиттере, предположительно связанных с российским «Агентством интернет-исследований» («фабрикой троллей»).
Эти люди или были подписаны на аккаунты «фабрики троллей», или когда-либо ретвитили или добавляли в избранное их записи, заявили в Twitter.
Компания намерена оповестить об этом все 677 тысяч человек по электронной почте.
Twitter удалось выявить еще более тысячи аккаунтов, предположительно связанных с «фабрикой троллей». В общей сложности число подозрительных профилей достигло 3814; они написали почти 176 тысяч твитов, из которых в 8,4% речь шла о выборах 2016 года в США.
«Агентство интернет-исследований», сотрудники которого за деньги пишут в интернете посты и комментарии о политике, стало известно прежде всего в связи со своей деятельностью в рунете. Его стали называть «фабрикой троллей».
В США работу «Агентства интернет-исследований» называют одним из элементов кампании по вмешательство в выборы президента США 2016 года, которую якобы организовали в России.
По подсчетам Facebook, посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей.
«Агентство интернет-исследований» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого упоминают в СМИ как «повара Путина». СМИ также связывают с ним деятельность так называемой частной военной компании «Вагнер», в составе которой россияне воюют в Сирии.