Твиты «фабрики троллей» в США увидели 677 тысяч человек

В США 677 тысяч 775 человек видели записи аккаунтов в твиттере, предположительно связанных с российским «Агентством интернет-исследований» («фабрикой троллей»).

Эти люди или были подписаны на аккаунты «фабрики троллей», или когда-либо ретвитили или добавляли в избранное их записи, заявили в Twitter.

Компания намерена оповестить об этом все 677 тысяч человек по электронной почте.

Twitter удалось выявить еще более тысячи аккаунтов, предположительно связанных с «фабрикой троллей». В общей сложности число подозрительных профилей достигло 3814; они написали почти 176 тысяч твитов, из которых в 8,4% речь шла о выборах 2016 года в США.