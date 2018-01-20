Facebook позволит пользователям оценивать СМИ с точки зрения уровня доверия

По словам Цукерберга, цель нововведения — повысить качество новостей в лентах пользователей.

В ходе опросов, уже существующих в фейсбуке, пользователей начнут спрашивать, знают ли они то или иное издание и если да, доверяют ли они ему.

Пользователи фейсбука смогут оценивать СМИ с точки зрения уровня доверия к ним, сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

«Это не изменит число новостей, которое вы будете видеть на фейсбуке. Это сместит баланс в сторону источников, которые считаются заслуживающими доверия в сообществе», — написал основатель Facebook (англ. яз.).

12 января Марк Цукерберг объявил , что в ленте новостей снизится доля новостных и рекламных постов и увеличится число записей друзей.

Вопрос достоверности новостей, которые видят пользователи фейсбука в своих лентах, стал широко обсуждаться в том числе из-за темы вмешательства России в выборы президента США. По оценке Facebook, посты «фабрики троллей» об американской политике увидели 126 миллионов пользователей.

Facebook неоднократно критиковали за алгоритм формирования новостной ленты, из-за которого пользователи пропускали важные посты от друзей и близких.