15-летняя Алина Загитова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Евгения Медведева стала второй
Первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве заняла 15-летняя россиянка Алина Загитова. Она набрала 238,24 балла.
Второе место заняла 18-летняя Евгения Медведева, двукратная победительница чемпионатов мира и Европы, а также финалов Гран-при. Третьей стала 30-летняя итальянка Каролина Костнер, неоднократно занимавшая призовые места на чемпионатах мира и Европы.
🔢 Ladies Overall Result— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 20, 2018
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#⃣ #EuroFigure #FigureSkating pic.twitter.com/wpigjRzgqP
Это вторая победа Алины Загитовой на взрослом турнире. В 2017 году она выиграла финал Гран-при.
На чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве российские спортсмены заняли три первых места в парном катании, выиграли серебро и бронзу в танцах на льду и в мужском одиночном катании.