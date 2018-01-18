Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на чемпионате Европы
Российские спортсмены заняли три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года, который проходит в Москве.
Первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 221,60 балла по итогам короткой и произвольной программ. Вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт.
📸 Evgenia and Vladimir 🇷🇺 “We didn’t like the Short Program. So today we were angry with ourselves and we used this anger to skate well.” #EuroFigure pic.twitter.com/T8httXoTue— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 18, 2018
Российские пары выигрывают чемпионаты Европы с 2012 года; в 2017 году турнир также выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Последний раз российские пары занимали весь пьедестал на турнире в 2015 году; тогда Ксения Столбова и Федор Климов также выиграли сереберо.