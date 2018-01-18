Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на чемпионате Европы

Российские спортсмены заняли три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года, который проходит в Москве.

Первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 221,60 балла по итогам короткой и произвольной программ. Вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт.