Российские фигуристы заняли все призовые места в парном катании на чемпионате Европы

Международный союз конькобежцев
19:18, 18 января 2018
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Российские спортсмены заняли три призовых места на чемпионате Европы по фигурному катанию 2018 года, который проходит в Москве.

Первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 221,60 балла по итогам короткой и произвольной программ. Вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов, третьими — Наталья Забияко и Александр Энберт.

Российские пары выигрывают чемпионаты Европы с 2012 года; в 2017 году турнир также выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Последний раз российские пары занимали весь пьедестал на турнире в 2015 году; тогда Ксения Столбова и Федор Климов также выиграли сереберо. 
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