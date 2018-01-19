В отделении «Мемориала» в Грозном устроили обыск

В отделении «Мемориала» в Грозном утром 19 января пришли с обыском сотрудники полиции. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

Обыск проводится по делу главы отделения Оюба Титиева, который арестован по обвинению в хранении наркотиков.