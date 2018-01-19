В отделении «Мемориала» в Грозном устроили обыск
В отделении «Мемориала» в Грозном утром 19 января пришли с обыском сотрудники полиции. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.
Обыск проводится по делу главы отделения Оюба Титиева, который арестован по обвинению в хранении наркотиков.
Как передает из Чечни Олег Орлов, в настоящий момент московские представители «Мемориала» и журналисты находятся по пути в офис из Магаса.
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев находится под арестом по делу о хранении наркотиков с 11 января. У него в машине, по сообщению МВД, нашли 180 граммов марихуаны. Правозащитник настаивает, что полицейские подкинули вещество.
17 января офис «Мемориала» был подожжен в соседней Ингушетии.