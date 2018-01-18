«Ты знаешь, кому сдала?» К владелице офиса «Мемориала» в Грозном пришли полицейские

К владелице помещения, где находится офис организации «Мемориал» в Грозном, пришли полицейские. Об этом рассказал «Медиазоне» член правления «Мемориала» Олег Орлов.

По словам Орлова, полицейские требовали от женщины ключ от помещения. Она сказала, что ключ находится у арендаторов. По словам женщины, до этого полицейские интересовались у нее, на каком основании она сдает помещение. «А ты знаешь, кому сдала? Ты понимаешь, что ты не права?» — сказали ей. Женщина показала им договор аренды за прошлый год, и полицейские ушли.

По словам Орлова, сейчас хозяйка помещения и полицейские ждут, когда к офису «Мемориала» в Грозном приедет адвокат правозащитной организации.