«Ты знаешь, кому сдала?» К владелице офиса «Мемориала» в Грозном пришли полицейские

Медиазона
14:09, 18 января 2018
Надежный источник

К владелице помещения, где находится офис организации «Мемориал» в Грозном, пришли полицейские. Об этом рассказал «Медиазоне» член правления «Мемориала» Олег Орлов.

По словам Орлова, полицейские требовали от женщины ключ от помещения. Она сказала, что ключ находится у арендаторов. По словам женщины, до этого полицейские интересовались у нее, на каком основании она сдает помещение. «А ты знаешь, кому сдала? Ты понимаешь, что ты не права?» — сказали ей. Женщина показала им договор аренды за прошлый год, и полицейские ушли.

По словам Орлова, сейчас хозяйка помещения и полицейские ждут, когда к офису «Мемориала» в Грозном приедет адвокат правозащитной организации.

Как рассказывает правозащитник, силовики сказали женщине: «А ты знаешь, кому сдала [офис]? Ты понимаешь, что ты не права?» и напомнили, что руководитель отделения организации Оюб Титиев арестован по обвинению в хранении наркотиков.

Медиазона
Руководитель грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев находится под стражей по обвинению в хранении 180 граммов марихуаны. 60-летний правозащитник отрицает вину и утверждает, что наркотики ему подкинули. Он уверен, что преследование связано с его правозащитной деятельностью.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 января назвал Титиева «наркоманом» и удивился, почему его задержание вызвало такой резонанс. По словам Кадырова, наркоманов в Чечне ловит тысячами, но за них никто не заступается. Правозащитников же он назвал людьми «без рода, нации и религии».
В ночь на 17 января злоумышленники подожгли офис «Мемориала» в Назрани.

«Мемориал» на Северном Кавказе

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме