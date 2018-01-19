Путин отказался уходить в отпуск на время избирательной кампании

Президент России Владимир Путин не планирует уходить в отпуск на время выборов, на которых он выдвигается на четвертый срок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент не планирует. По закону он не обязан этого делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин отпуск до 18 марта.

Центризибриком в очередной раз подтвердил , что закон о выборах президента позволяет действующему главе государства не уходить в отпуск на время выборов. По закону исполнять обязанности в ходе предвыборной кампании не могут государственные служащие, но Путин не является служащим, а замещает государственную должность.

На предыдущих выборах Путин также не уходил в отпуск на время всей кампании, но в 2012 году он брал несколько однодневных отпусков для встреч с наблюдателями и доверенными лицами.