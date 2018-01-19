«Интерфакс»: напавшего на школьников в Улан-Удэ проверят на связь с АУЕ

Следствие по делу о нападении на школьников в Улан-Удэ рассматривает, в числе прочих, версию о принадлежности нападавшего к «криминальной субкультуре ».

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, добавив, что эта версия не является приоритетной.

Ранее корреспонденту «Медузы» о возможной связи нападавшего с АУЕ сообщили несколько учеников школы № 5, в которой произошло нападение.