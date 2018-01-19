«Интерфакс»: напавшего на школьников в Улан-Удэ проверят на связь с АУЕ
Следствие по делу о нападении на школьников в Улан-Удэ рассматривает, в числе прочих, версию о принадлежности нападавшего к «криминальной субкультуре АУЕ».
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, добавив, что эта версия не является приоритетной.
Ранее корреспонденту «Медузы» о возможной связи нападавшего с АУЕ сообщили несколько учеников школы № 5, в которой произошло нападение.
Утром 19 января в Улан-Удэ в школе № 5 в микрорайоне Сосновый бор девятиклассник напал на учеников и учительницу. Он ранил топором пятерых учеников седьмого класса и учительницу, а затем поджег класс «коктейлем Молотова». Нападавший попытался покончить с собой. Он госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек. В СК заявили, что нападавший действовал один. По другим данным, у него был один или два сообщника.
В качестве одной из версий, по данным источника «Интерфакса», рассматривается связь между собой трех нападений на школьников, которые произошли за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.