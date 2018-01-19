Бурятский школьник ранил шесть человек в классе. Видео

В Улан-Удэ в школе № 5 в микрорайоне Сосновый бор девятиклассник напал на учеников и учительницу. Он ударил топором нескольких учеников седьмого класса и педагога, поджег кабинет, а затем попытался покончить с собой. СК сообщил, что нападавший действовал в одиночку. По другим данным, пока не подтвержденным официально, у него был как минимум один сообщник. Школьники сообщили корреспонденту «Медузы», что девятиклассник был связан с АУЕ — субкультурой, в которой подростки придерживаются тюремных порядков в повседневной жизни. По данным «Интерфакса», следствие, в числе прочего, проверяет и эту версию.