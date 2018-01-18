По книге «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» снимут сериал

Майкл Вулфф будет исполнительным продюсером сериала. К сериалу также привлекут продюсера Майкла Джексона, на протяжении многих лет работавшего с Channel 4 и BBC .

Права на экранизацию книги, рассказывающей о первом годе президентства Дональда Трампа, приобрела компания Endeavor Content. Речь, по данным The Hollywood Reporter, идет о «семизначной сумме».

По бестселлеру журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» снимут сериал

Книга Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» поступила в продажу в январе. В Белом доме резко раскритиковали книгу, самая скандальная часть которой построена на интервью бывшего советника Трампа Стива Бэннона.

Книга уже разошлась тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Проданы права на перевод книги Вулффа на 32 языка.