По книге «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» снимут сериал

The Hollywood Reporter
07:59, 18 января 2018
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По бестселлеру журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» снимут сериал

Права на экранизацию книги, рассказывающей о первом годе президентства Дональда Трампа, приобрела компания Endeavor Content. Речь, по данным The Hollywood Reporter, идет о «семизначной сумме».

Майкл Вулфф будет исполнительным продюсером сериала. К сериалу также привлекут продюсера Майкла Джексона, на протяжении многих лет работавшего с  Channel 4 и BBC .

Книга Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» поступила в продажу в январе. В Белом доме резко раскритиковали книгу, самая скандальная часть которой построена на интервью бывшего советника Трампа Стива Бэннона.
Книга уже разошлась тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Проданы права на перевод книги Вулффа на 32 языка.

Скандал вокруг книги о Трампе

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