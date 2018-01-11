Книга канадского профессора Рэндалла Хансена « Пламя и ярость: Бомбардировки Германии союзниками в 1942-1945 годах», вышедшая в 2008 году, стала продаваться активнее после выхода книги про первый год президентства Дональда Трампа. По всей видимости, все дело в похожем названии — произведение журналиста Майкла Вулффа называется « Пламя и ярость . Внутри Белого дома при Трампе».

Книга Вулффа заняла первую строчку в списке бестселлеров Amazon. Книга про Вторую мировую не так популярна — она поднялась до 723 строчки того же списка (на момент написания заметки ее популярность снизилась до 1341-й позиции) . В нескольких категориях, связанных с военной историей, она вошла в топ-10.

Рэндалл Хансен удивился тому, что продажи его книги выросли. «Получу ли я больший гонорар благодаря [бывшему советнику президента по стратегическим вопросам Стиву] Бэннону и Трампу? Если да, то ирония не знает границ», — написал он в твиттере.

Incredibly, sales of my https://t.co/8VeAA9DCFT have increased. Will I owe a larger royalty cheque to Bannon & Trump? If so, the irony will know no limits. #FireAndFury — Randall Hansen (@ProfRAHansen) January 6, 2018

Профессор не знает, насколько сильно выросли продажи его книги — он еще не получил новую порцию отчислений.

Книга про Трампа вышла 5 января. Первый тираж — 150 тысяч экземпляров — уже распродали, издательство намерено напечатать еще миллион.