В твиттере пошутили про «канал с гориллами», который Трамп смотрит целыми днями. Все поверили

В пятницу, 5 января, вышла книга журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость», посвященная первому году президентства Дональда Трампа. В ней рассказывается о хаосе, который творился в Белом доме, — но насколько книга правдива, пока сказать сложно.

За несколько часов до выхода «Пламени и ярости» карикатурист Бер Уорд выложил в своем твиттере скриншот с тремя абзацами текста — по его словам, это был фрагмент из книги Вулффа. В ней рассказывалось про «канал с гориллами», который якобы любит Трамп.

Wow, this extract from Wolff’s book is a shocking insight into Trump’s mind: pic.twitter.com/1ZecclggSa — the gorilla channel thing is a joke (@pixelatedboat) January 5, 2018

В тексте на скриншоте Уорда говорится, что в первую ночь в Белом доме Трамп пожаловался, что его телевизор не показывает «канал с гориллами». После этого сотрудники Белого дома якобы запустили специально для президента телеканал, целиком состоящий из документальных нарезок с гориллами.

Трамп, говорилось в приведенном тексте, пожаловался, что канал слишком скучный, и тогда на нем оставили только сцены драк обезьян. Иногда президент США якобы смотрел этот канал по 17 часов подряд.

Очевидно, опубликованный Уордом текст не был фрагментом книги Вулффа, но многие пользователи твиттера поверили в его аутентичность — у твита больше 22 тысяч ретвитов. СМИ пришлось объяснять читателям, что это была шутка.

«То чувство, когда ты пародируешь парня, который выдумывает чушь про Трампа, но люди верят в пародию, и ты становишься частью проблемы», — написал позже карикатурист. Он также переименовал свой аккаунт во фразу «канал с гориллами — это шутка».

Wonder if this new display name will help. Probably not. — the gorilla channel thing is a joke (@pixelatedboat) January 5, 2018

Стриминговый сервис Netflix пошутил, что клиенты завалили службу поддержки звонками с вопросом, есть ли у него «канал с гориллами».

please stop calling our customer service hotline to ask if we have The Gorilla Channel — Netflix US (@netflix) January 6, 2018

Издание Vice решило воплотить в реальность шутку Бена Уорда. Оно начало трансляцию в Periscope, целиком посвященную обезьянам. Только они не дерутся.