Автор учебника истории, возмутившего сенаторов, попросил защиты от «медийных манипуляций»

Интерфакс
07:48, 18 января 2018
Надежный источник

Автор учебника по новейшей истории России Олег Волобуев отверг претензии Совета Федерации и Минобрнауки, заявив, что в его учебном пособии нет ни одной провокационной формулировки. Об этом он написал в письме министру образовании и науки Ольге Васильевой, имеющемся в распоряжении «Интерфакса».

По его словам, вызвавшие претензии слова о «революции» 2014 года на Украине были использованы в тексте «исключительно как часть устоявшегося выражения „цветная революция“». Он подчеркнул, что общая оценка украинских событий в книге носит «исключительно негативный характер», а сам учебник был создан в соответствии с историко-культурным стандартом (который, впрочем, фактически доведен только до 2012 года), прошел не одну экспертизу и рекомендован Минобрнауки.

Волобуев считает, что скандала вокруг учебника можно было бы избежать, «если бы Минобрнауки РФ своевременно обновило Федеральный перечень учебников, который не изменялся с 2014 года».

«Уважаемая Ольга Юрьевна! Совместными усилиями общественности, профессионального сообщества, Минобрнауки, мы должны пресечь попытки вовлечь всех нас в медийные манипуляции, выглядящие как искусственное нагнетание общественного беспокойства», — пишет О.Волобуев.

Интерфакс
На учебник для 10-х классов «История России. Начало XX — начало XXI века» авторства Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова, выпущенный издательством «ДРОФА», в конце прошлого года обратили внимание российские сенаторы. В частности, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков возмутился тем, что «кровавый путч в Киеве» был назван в учебном пособии «революцией». Его поддержала глава Совфеда Валентина Матвиенко, которая назвала такую подачу материала провокационной.
Позже Минобрнауки отправило учебник на дополнительную экспертизу в РАН, а глава ведомства Ольга Васильева упрекнула его авторов в том, что они не разбираются в историко-культурном стандарте. Материалы экспертизы учебника должны быть подготовлены до 27 января.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме