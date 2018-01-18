Автор учебника истории, возмутившего сенаторов, попросил защиты от «медийных манипуляций»

Автор учебника по новейшей истории России Олег Волобуев отверг претензии Совета Федерации и Минобрнауки, заявив, что в его учебном пособии нет ни одной провокационной формулировки. Об этом он написал в письме министру образовании и науки Ольге Васильевой, имеющемся в распоряжении «Интерфакса».

По его словам, вызвавшие претензии слова о «революции» 2014 года на Украине были использованы в тексте «исключительно как часть устоявшегося выражения „цветная революция“». Он подчеркнул, что общая оценка украинских событий в книге носит «исключительно негативный характер», а сам учебник был создан в соответствии с историко-культурным стандартом (который, впрочем, фактически доведен только до 2012 года), прошел не одну экспертизу и рекомендован Минобрнауки.

Волобуев считает, что скандала вокруг учебника можно было бы избежать, «если бы Минобрнауки РФ своевременно обновило Федеральный перечень учебников, который не изменялся с 2014 года».