В Госдуму внесут законопроект о легализации частных военных компаний
На рассмотрение Госдумы в ближайшее время будет внесен законопроект, легализующий частные военные компании.
Об этом рассказал RT первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Документ, по его словам, будет внесен в Госдуму в течение месяца.
В числе прочего, рассказал он, в документе планируется прописать ограничения для частных военных кампании — им запретят нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.
«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — сказал Емельянов.