Цены на европейские вина в России вырастут на треть из-за неурожая
Европейские производители вина уведомили российских импортеров об увеличении отпускных цен, сообщает РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний.
Причиной пересмотра ценовых соглашений стал неурожай винограда в Европе из-за прошлогодних весенних заморозков и жаркой летней погоды. Недобор в главных винодельческих регионах составил от 20 до 50 процентов.
В результате этого повышение цен на европейское вино составит от 10 до 35 процентов в зависимости от сегмента и страны происхождения. Опрошенные РБК участники рынка утверждают, что существеннее всего, на треть, подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку. В среднем и премиальном сегменте (до и от 5000 рублей за бутылку) подорожание будет менее значительным.
В винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе будет произведено, по прогнозам Европейской комиссии, 145 миллионов гектолитров вина — это на 14,5% меньше, чем в предыдущем сезоне, и является худшим показателем с 1982 года. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится производство до 80% всего европейского вина.