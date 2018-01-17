Цены на европейские вина в России вырастут на треть из-за неурожая

Европейские производители вина уведомили российских импортеров об увеличении отпускных цен, сообщает РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний.

Причиной пересмотра ценовых соглашений стал неурожай винограда в Европе из-за прошлогодних весенних заморозков и жаркой летней погоды. Недобор в главных винодельческих регионах составил от 20 до 50 процентов.

В результате этого повышение цен на европейское вино составит от 10 до 35 процентов в зависимости от сегмента и страны происхождения. Опрошенные РБК участники рынка утверждают, что существеннее всего, на треть, подорожают вина нижнего сегмента — до 700 рублей за бутылку. В среднем и премиальном сегменте (до и от 5000 рублей за бутылку) подорожание будет менее значительным.