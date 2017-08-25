Франция предупредила о рекордно низком производстве вина из-за заморозков

В 2017 году производство вина во Франции, по последним прогнозам, снизится до минимального за последние годы уровня из-за неблагоприятных погодных условий.

Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует, что 2017 году будет произведено 37,2 миллиона гектолитров вина, на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

Низкий урожай винограда в Минсельхозе связывают с заморозками в конце весны, отмечая, что наиболее сильно пострадали от них виноградники в Бордо.

Минимум производства для послевоенного периода, пишет Le Figaro, был зафиксирован в 1991 году — 40 миллионов гектолитров вина.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что прогноз Минсельхоза излишне оптимистичен и реальное производство будет меньше 37 миллионов гектолитров вина. В этом случае, будет установлен новый минимум с 1945 года.

Сокращение производства вина, отмечает Le Figaro, может привести к росту цен на него. При этом эксперты отмечают высокое качество винограда урожая 2017 года, что также должно привести к росту цен на винодельческую продукцию.