Суд вернул в прокуратуру дело миллиардера Михальченко. Его обвиняют в контрабанде элитного алкоголя

Нарушение, по данным издания, суд усмотрел в том, что на этапе предварительного расследования интересы Михальченко и другого фигуранта дела Бориса Коревского представлял один адвокат, а позиции обвиняемых принципиально отличались.

«Фонтанка» 15 января сообщала , что суд планирует вернуть дело Михальченко в прокуратуру в связи «с существенным нарушением его прав на защиту».

Дмитрий Михальченко — один из крупнейших бизнесменов Петербурга — был задержан в конце марта 2016 года в рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя.

Дело возбудили после того, как в порту Усть-Луга были обнаружены два контейнера с редким коньяком Courvoisier (в частности, производства 1912 года) стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку и винами. Алкоголь был оформлен как строительный герметик и, как предполагает следствие, предназначался для Михальченко.

На суде Михальченко заявил, что готов признать свою вину при переквалификации обвинения с одной части статьи УК «Контрабанда» на другую, предполагающую менее суровое наказание. По словам бизнесмена. он действительно «предпринимал определенные действия для сохранения коллекции [алкоголя]», когда узнал, что ее задержали на таможне.

В рамках дела о контрабанде алкоголя в июне 2016 года прошел обыск дома у Андрея Бельянинова, занимавшего в тот момент пост главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Вскоре после обыска Бельянинов ушел в отставку. В настоящий момент он возглавляет Евразийский банк развития.