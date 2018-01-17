Суд вернул в прокуратуру дело миллиардера Михальченко. Его обвиняют в контрабанде элитного алкоголя

Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело главы холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя.
Вопрос о возврате уголовного дела, которое Басманный суд рассматривал с конца ноября 2017 года, судьей был поставлен самостоятельно, отмечает «Интерфакс». Защита решение суда поддержала, прокуратура возражала.
«Фонтанка» 15 января сообщала, что суд планирует вернуть дело Михальченко в прокуратуру в связи «с существенным нарушением его прав на защиту».
Нарушение, по данным издания, суд усмотрел в том, что на этапе предварительного расследования интересы Михальченко и другого фигуранта дела Бориса Коревского представлял один адвокат, а позиции обвиняемых принципиально отличались.
Дмитрий Михальченко — один из крупнейших бизнесменов Петербурга — был задержан в конце марта 2016 года в рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя.
Дело возбудили после того, как в порту Усть-Луга были обнаружены два контейнера с редким коньяком Courvoisier (в частности, производства 1912 года) стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку и винами. Алкоголь был оформлен как строительный герметик и, как предполагает следствие, предназначался для Михальченко.
На суде Михальченко заявил, что готов признать свою вину при переквалификации обвинения с одной части статьи УК «Контрабанда» на другую, предполагающую менее суровое наказание. По словам бизнесмена. он действительно «предпринимал определенные действия для сохранения коллекции [алкоголя]», когда узнал, что ее задержали на таможне.
В рамках дела о контрабанде алкоголя в июне 2016 года прошел обыск
дома у Андрея Бельянинова, занимавшего в тот момент пост главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Вскоре после обыска Бельянинов ушел в отставку. В настоящий момент он возглавляет
Евразийский банк развития.
В середине декабря 2017 года один из обвиняемых по делу о контрабанде алкоголя — глава «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко — был убит
. Основным мотивом убийства следствие назвало конфликт на бытовой почве.