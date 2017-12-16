В Петербурге убили бизнесмена Илью Пичко. Он проходил по делу о контрабанде алкоголя вместе с Дмитрием Михальченко

Глава «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко, который проходил обвинямым по делу о контрабанде алкоголя вместе с миллиардером Дмитрием Михальченко, найден убитым в Выборгском районе Ленинградской области.

По версии следствия, Пичко был убит 8 декабря в ходе бытового конфликта — предположительно, он поссорился с мужчиной по имени Виктор Демин, который собирал в его квартире мебель.

«Во время ссоры из-за срока выполнения работ злоумышленник задушил мужчину, после чего вывез его тело в лесной массив, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, где забросал ветками и снегом», — сказано в сообщении СК.

Демин был задержан. 16 декабря Октябрьский районный суд арестовал его.