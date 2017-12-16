В Петербурге убили бизнесмена Илью Пичко. Он проходил по делу о контрабанде алкоголя вместе с Дмитрием Михальченко
Глава «Юго-Восточной торговой компании» Илья Пичко, который проходил обвинямым по делу о контрабанде алкоголя вместе с миллиардером Дмитрием Михальченко, найден убитым в Выборгском районе Ленинградской области.
По версии следствия, Пичко был убит 8 декабря в ходе бытового конфликта — предположительно, он поссорился с мужчиной по имени Виктор Демин, который собирал в его квартире мебель.
«Во время ссоры из-за срока выполнения работ злоумышленник задушил мужчину, после чего вывез его тело в лесной массив, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, где забросал ветками и снегом», — сказано в сообщении СК.
Демин был задержан. 16 декабря Октябрьский районный суд арестовал его.
Илья Пичко был одним из обвиняемых по делу о контрабанде элитного алкоголя, по которому проходит глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, его заместитель Борис Коревский и замгендиректора «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский. Сейчас идет судебный процесс по этому делу.
11 декабря Илья Пичко должен был появиться в суде. «Адвокат заявил, что Пичко не явился в связи с состоянием здоровья, однако документов, подтверждающих данный факт, в суд не представлено», — заявили «Фонтанке» в Басманном суде.