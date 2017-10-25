Евразийский банк развития возглавит бывший начальник таможни Бельянинов. Год назад его обыскивали по делу о контрабанде

Внести кандидатуру Бельянинова на этот пост поручил Минфину премьер-министр Дмитрий Медведев. Распоряжение Медведева опубликовано на портале правовой информации.

В июле 2016 года у Андрея Бельянинова, занимавшего в тот момент пост главы ФТС, дома прошел обыск, в рамках которого были изъяты наличные в коробках из-под обуви на общую сумму в 60 миллионов рублей. Через несколько дней после обыска Бельянинов подал заявление об отставке по собственному желанию, которое было удовлетворено.

Обыски, как сообщалось, проводились в рамках дела о контрабанде алкоголя, главным фигурантом является бизнесмен Дмитрий Михальченко. У Бельянинова в деле был статус свидетеля. Расследование дела Михальченко пока не завершено.

В декабре президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в отношении Бельянинова не возбуждалось никаких уголовных дел, назвав «недопустимым» тот факт, что информация о проведенных у него обысках получила широкую огласку.

Вскоре после заявления Путина, писал «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, Бельянинову вернули изъятые при обыске деньги, а также «предложили несколько высоких должностей».

Евразийский банк развития, созданный Россией и Казахстаном в 2006 году, занимается финансовой поддержкой крупных региональных проектов, в первую очередь, в области инфраструктуры. Кроме РФ и Казахстана, участниками банка являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.