КНДР и Южная Корея пройдут на Олимпиаде под общим флагом и выступят единой сборной в женском хоккее

Северная и Южная Корея договорились о том, что на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане 9 февраля сборные обеих стран пройдут вместе под общим флагом (он представляет собой изображение Корейского полуострова на белом фоне).

Также на Играх выступит объединенная женская сборная двух Корей по хоккею, сообщает Reuters.

В общей сложности КНДР отправит на Олимпиаду в Южную Корею делегацию из 550 человек.