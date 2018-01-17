КНДР и Южная Корея пройдут на Олимпиаде под общим флагом и выступят единой сборной в женском хоккее
Северная и Южная Корея договорились о том, что на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане 9 февраля сборные обеих стран пройдут вместе под общим флагом (он представляет собой изображение Корейского полуострова на белом фоне).
Также на Играх выступит объединенная женская сборная двух Корей по хоккею, сообщает Reuters.
В общей сложности КНДР отправит на Олимпиаду в Южную Корею делегацию из 550 человек.
Договоренность о совместном выступлении стала результатом первых с 2015 года переговоров Северной и Южной Кореи. Они стартовали 8 января после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в своей новогодней речи предложил прислать сборную страны на Олимпиаду.
Сборные Северной и Южной Кореи уже трижды в истории Олимпиад проходили на церемониях под объединенным флагом: в 2000 году на Играх в Сиднее, в 2004-м в Афинах и в 2006-м в Турине.
Между тем, планы по объединению женских сборных по хоккею были активно раскритикованы в Сеуле. Так, тренер южнокорейской сборной заявлял, что объединение команд может поставить крест на шансах Сеула завоевать золотую медаль в этом виде спорта.