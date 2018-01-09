КНДР договорилась об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане

КНДР решила отправить делегацию на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые начнутся в феврале 2018 года. Об этом со ссылкой на неназванного южнокорейского чиновника сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, в делегацию Северной Кореи войдут чиновники, спортсмены и группа поддержки. Будут ли спортсмены участвовать в соревнованиях, не уточняется.

Как отмечает The New York Times, ранее квалификацию на Игры прошла только пара северокорейских фигуристов, но сборная страны пропустила срок подачи заявки, который истек 31 октября. Международный олимпийский комитет заявлял, что готов допустить команду в порядке исключения.

Замминистра объединения Южной Кореи Чхун Хэ Сун предложил, чтобы на открытии Игр сборные двух стран прошли вместе.