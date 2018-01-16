В Башкирии умер мужчина, который поджег себя у здания городской администрации
Житель города Ишимбай Дмитрий Рудов, который поджег себя около здания городской администрации 15 января, умер в больнице вечером того же дня. Об этом сообщает управление СК РФ по Башкирии.
Следователи выяснили, что пострадавший находился в тяжелой жизненной ситуации, у него были судебные споры с непосредственным руководителем по работе, с которой он уволился летом 2017 года и в сентябре 2017 года прошел бракоразводный процесс.
15 января Дмитрий Рудов около здания администрации Ишимбая поджег себя и ударил себя ножом. По словам очевидцев, при этом он крикнул «Коррупция!» Прохожим удалось потушить огонь. Мужчину доставили в больницу с ожогами 85% тела.
Сестра погибшего рассказала «Коммерсанту», что он жаловался на неоказание врачебной помощи. Мужчина говорил, что он был болен подагрой и «терял сознание от боли», но ему не оформляли инвалидность и «не давали таблетки».
Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ). Минздрав Башкирии проведет проверку в учреждениях здравоохранения Ишимбая, пишет «Коммерсант».