В Башкирии мужчина облился бензином и поджег себя с криком «Коррупция!»

Мужчина облился бензином и поджег себя у здания городской администрации города Ишимбай в Башкирии, сообщило башкирское телевидение.

Инцидент произошел около полудня 15 января. Мужчина подошел к зданию городской администрации, снял куртку и с криком «Коррупция!» облил себя бензином и поджег. Огонь потушили прохожие.

Мужчину увезли в больницу. Он находится в реанимации с ожогами 80 процентов поверхности тела, сообщил «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на главврача ишимбайской больницы Виктора Ващука. «Состояние угрожает его жизни», — заявил Ващук.

Предположительно, перед тем как облиться бензином и поджечь себя, пострадавший также выпил кислоту и ударил себя ножом, пишет сайт ProUfu. В других СМИ нет такой информации.

По данным башкирского информационного агентства «МедиаКорСеть», мужчину зовут Дмитрий Рудов, ему 39 лет. Около месяца назад он обращался с письмом к президенту России Владимиру Путину. Рудов рассказывал о незаконном, по его мнению, увольнении с «Газпром Нефтехим Салават», а также о том, что он болеет подагрой, но не может получить инвалидность. Письмо заканчивалось фразой «Надеюсь я доживу до ваших выборов, без лекарств» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Известно, что пострадавший не обращался с жалобами ни в администрацию Ишимбая, ни в местные органы СК.