Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M решила переехать из соображений безопасности

"Би-би-си"
17:06, 16 января 2018
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Семья темнокожего мальчика, который снялся в рекламе толстовки H&M с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», решила переехать из своего дома в Стокгольме из соображений безопасности. Об этом мать ребенка Терри Манго сообщила «Би-би-си».

Она сказала, что одним из поводов стали нападения на магазины H&M в Йоханнесбурге. По словам женщины, другие чернокожие люди стали обвинять ее в том, что она «продала сына», поскольку она сама не сочла толстовку расистской и выступила в защиту H&M.

Несмотря на переполох, Лиам Манго ничего не знает. «Он понятия не имеет, что происходит, ему только пять лет. Лиам пока не сталкивался с расизмом, я хочу, чтобы он оставался невинным», — сказала миссис Манго (англ. яз.).

"Би-би-си"
Сын Терри Манго снялся в рекламе толстовки H&M с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях», которая в январе появилась на британском и американском сайтах сети магазинов. Поскольку одежду со словом «обезьянка» рекламировал темнокожий ребенок, компанию обвинили в расизме.
H&M извинилась за фото, убрала его с сайта и изъяла толстовку из продажи по всему миру. «Мы полностью понимаем реакцию на фотографию и согласны с ней», — заявили в компании.

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