Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M решила переехать из соображений безопасности
Семья темнокожего мальчика, который снялся в рекламе толстовки H&M с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», решила переехать из своего дома в Стокгольме из соображений безопасности. Об этом мать ребенка Терри Манго сообщила «Би-би-си».
Она сказала, что одним из поводов стали нападения на магазины H&M в Йоханнесбурге. По словам женщины, другие чернокожие люди стали обвинять ее в том, что она «продала сына», поскольку она сама не сочла толстовку расистской и выступила в защиту H&M.
Несмотря на переполох, Лиам Манго ничего не знает. «Он понятия не имеет, что происходит, ему только пять лет. Лиам пока не сталкивался с расизмом, я хочу, чтобы он оставался невинным», — сказала миссис Манго (англ. яз.).