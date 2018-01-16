Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M решила переехать из соображений безопасности

Семья темнокожего мальчика, который снялся в рекламе толстовки H&M с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях», решила переехать из своего дома в Стокгольме из соображений безопасности. Об этом мать ребенка Терри Манго сообщила «Би-би-си».

Она сказала, что одним из поводов стали нападения на магазины H&M в Йоханнесбурге. По словам женщины, другие чернокожие люди стали обвинять ее в том, что она «продала сына», поскольку она сама не сочла толстовку расистской и выступила в защиту H&M.