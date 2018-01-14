В Йоханнесбурге полиция пресекла погромы в магазинах H&M из-за расистской рекламы

В Йоханнесбурге местные жители устроили серию акций протеста у магазинов одежды H&M из-за рекламной фотосъемки, которую они сочли расистской.

Демонстрантам удалось проникнуть в один из магазинов и украсть несколько вещей. Для прекращения беспорядков полиции пришлось начать стрелять по толпе резиновыми пулями.

Организатором акции протеста выступило радикальное молодежное движение «Борцы за экономическую свободу». Его представитель Флойд Шивамбу заявил, что шведская сеть должна перестать работать в ЮАР.

Южноафриканский филиал H&M ранее уже принес извинения за фотосессию и признал, что компания повела себя неправильно.