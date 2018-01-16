Прокуратура начала искать признаки экстремизма и оправдания терроризма в действиях президента «Артдокфеста»

Генпрокуратура России назначила проверку в отношении президента фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского, а также режиссеров Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. Проверка проводится на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма и публичного оправдания терроризма.

Поводом для проверки стало заявление лидера движения SERB Игоря Бекетова. Он утверждает, что организаторы фестиваля оправдывают действия террористов в Донбассе и провоцируют массовые беспорядки.