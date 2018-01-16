Прокуратура начала искать признаки экстремизма и оправдания терроризма в действиях президента «Артдокфеста»

ТАСС
11:58, 16 января 2018
Надежный источник

Генпрокуратура России назначила проверку в отношении президента фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского, а также режиссеров Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. Проверка проводится на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма и публичного оправдания терроризма.

Поводом для проверки стало заявление лидера движения SERB Игоря Бекетова. Он утверждает, что организаторы фестиваля оправдывают действия террористов в Донбассе и провоцируют массовые беспорядки.

«Мы получили положительный ответ из Генпрокуратуры РФ по поводу нашего заявления <…> Проверка назначена, и при наличии в действиях указанных лиц признаков преступлений, перечисленных в заявлении, их привлекут к уголовной ответственности», — отметил Бекетов.

ТАСС
В декабре 2017 года активисты SERB сорвали показ фильма Беаты Бубенец «Полет пули», который собирались продемонстрировать в Москве в рамках «Артдокфеста». Фильм рассказывает о войне в Донбассе с точки зрения бойцов украинского добровольческого батальона «Айдар».
От показа фильма Евгения Титаренко «Война ради мира», который также рассказывает о конфликте на Украине, организаторы фестиваля отказались после того, как на него пожаловался в прокуратуру вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Виталий Манский рассказывал, что в связи с планами показа украинских фильмов на фестивале он сталкивался «с потоком грязи, угроз и абсолютно безосновательных обвинений <…> от абсолютно маргинальной публики». Манский отмечал, что против фильмов выступают люди, которые их не видели.

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