Прокуратура начала искать признаки экстремизма и оправдания терроризма в действиях президента «Артдокфеста»
Генпрокуратура России назначила проверку в отношении президента фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского, а также режиссеров Беаты Бубенец и Евгения Титаренко. Проверка проводится на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма и публичного оправдания терроризма.
Поводом для проверки стало заявление лидера движения SERB Игоря Бекетова. Он утверждает, что организаторы фестиваля оправдывают действия террористов в Донбассе и провоцируют массовые беспорядки.
«Мы получили положительный ответ из Генпрокуратуры РФ по поводу нашего заявления <…> Проверка назначена, и при наличии в действиях указанных лиц признаков преступлений, перечисленных в заявлении, их привлекут к уголовной ответственности», — отметил Бекетов.