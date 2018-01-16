Кевина Спейси обвинили в расизме

Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские оскорбления на съемках сериала «Карточный домик». С такими обвинениями, как сообщает The Daily Mail, выступил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, обеспечивавшей безопасность во время съемок.

По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году, но Блю решился о них рассказать только сейчас. На это его сподвигли недавние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Спейси.

Блю рассказал, что после съемок первого сезона «Карточного домика» контракт с его охранной фирмой не был продлен. Он связывает это с расистской позицией Спейси и намерен подать на актера в суд.