Кевина Спейси обвинили в расизме

The Daily Mail
06:06, 16 января 2018
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Голливудский актер Кевин Спейси допускал расистские оскорбления на съемках сериала «Карточный домик». С такими обвинениями, как сообщает The Daily Mail, выступил глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, обеспечивавшей безопасность во время съемок.

По его словам, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам охранной фирмы, называл их ниггерами и требовал выгнать со съемочной площадки. Инциденты произошли еще во время съемок первого сезона сериала в 2012 году, но Блю решился о них рассказать только сейчас. На это его сподвигли недавние обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Спейси.

Блю рассказал, что после съемок первого сезона «Карточного домика» контракт с его охранной фирмой не был продлен. Он связывает это с расистской позицией Спейси и намерен подать на актера в суд.

«Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел… Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал», — рассказал Эрл Блю.

The Daily Mail
В сериале Netflix «Карточный домик» Кевин Спейси на протяжении пяти сезонов исполнял главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда.
В октябре 2017 года несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах, после чего создатели сериала прекратили сотрудничество со Спейси. Шестой и последний сезон «Карточного домика» выйдет уже без его участия.
Кроме того, все сцены с участием Спейси были вырезаны и пересняты в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира».

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