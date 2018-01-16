Датского изобретателя обвинили в сексуальном насилии, убийстве и расчленении журналистки

Датские следователи предъявили окончательное обвинение изобретателю и капитану подлодки «Наутилус» Петеру Мадсену. Его обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль, насильственных действиях сексуального характера (с отягчающими обстоятельствами) и расчленении трупа.

Следствие считает, что Мадсен заранее спланировал убийство. Точный способ убийства неизвестен, но предположительно капитан задушил журналистку или перерезал ей горло.

Что за действия сексуального характера он совершал и была ли Валль в этот момент еще жива, не уточняется.

Обвинение намерено требовать для Мадсена пожизненного заключения — смертной казни в Дании нет. Рассматривается также вопрос о принудительном лечении по итогам психиатрического обследования. Подлодку «Наутилус» обвинение намерено конфисковать для последующего уничтожения.