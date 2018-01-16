CNN узнал о гибели полицейского Оскара Переса. Он забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы

Бывший полицейский Оскар Перес, который в июне 2017 года с угнанного вертолета забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы, убит 15 января в Каракасе.

Об этом сообщили CNN источники в правоохранительных органах Венесуэлы на условиях анонимности. Получить подтверждение информации о гибели Переса в других источниках телеканалу пока не удалось.

Однако CNN обращает внимание на тот факт, что 15 января президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед депутатами, рассказал о проведении спецоперации против «группы террористов, напавших на Верховный суд».

Часть этой группы была уничтожена, пять человек арестованы, заявил президент Венесуэлы, добавив, что террористы планировали взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль и вступили в перестрелку с полицией.

Оскар Перес утром 15 января опубликовал видео, в котором заявил, что против его соратников ведется полицейская операция. Перес подчеркнул, что члены его группы, в отличие от полицейских, оружие не применяют.