CNN узнал о гибели полицейского Оскара Переса. Он забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы
Бывший полицейский Оскар Перес, который в июне 2017 года с угнанного вертолета забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы, убит 15 января в Каракасе.
Об этом сообщили CNN источники в правоохранительных органах Венесуэлы на условиях анонимности. Получить подтверждение информации о гибели Переса в других источниках телеканалу пока не удалось.
Однако CNN обращает внимание на тот факт, что 15 января президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед депутатами, рассказал о проведении спецоперации против «группы террористов, напавших на Верховный суд».
Часть этой группы была уничтожена, пять человек арестованы, заявил президент Венесуэлы, добавив, что террористы планировали взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль и вступили в перестрелку с полицией.
Оскар Перес утром 15 января опубликовал видео, в котором заявил, что против его соратников ведется полицейская операция. Перес подчеркнул, что члены его группы, в отличие от полицейских, оружие не применяют.
🔴 Stolen helicopter drops grenades near #Venezuela's Supreme Court-Local Press— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 28, 2017
📸 pic.twitter.com/UULtEJIqmH
«Каждый, кто встанет на путь терроризма и поднимет оружие против Республики, против народа — получит ответ от наших вооруженных сил и нашей полиции. Они не должны сомневаться в этом», — сказал Мадуро (англ.яз.)