CNN узнал о гибели полицейского Оскара Переса. Он забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы

CNN
06:39, 16 января 2018
Требует подтверждения

Бывший полицейский Оскар Перес, который в июне 2017 года с угнанного вертолета забросал гранатами Верховный суд Венесуэлы, убит 15 января в Каракасе.

Об этом сообщили CNN источники в правоохранительных органах Венесуэлы на условиях анонимности. Получить подтверждение информации о гибели Переса в других источниках телеканалу пока не удалось.

Однако CNN обращает внимание на тот факт, что 15 января президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед депутатами, рассказал о проведении спецоперации против «группы террористов, напавших на Верховный суд».

Часть этой группы была уничтожена, пять человек арестованы, заявил президент Венесуэлы, добавив, что террористы планировали взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль и вступили в перестрелку с полицией.

Оскар Перес утром 15 января опубликовал видео, в котором заявил, что против его соратников ведется полицейская операция. Перес подчеркнул, что члены его группы, в отличие от полицейских, оружие не применяют.

«Каждый, кто встанет на путь терроризма и поднимет оружие против Республики, против народа — получит ответ от наших вооруженных сил и нашей полиции. Они не должны сомневаться в этом», — сказал Мадуро (англ.яз.)

CNN
В июне 2017 года на здание Верховного суда Венесуэлы с вертолета были сброшены несколько гранат. Вертолет угнал кадровый офицер полиции Оскар Перес.
После нападения на Верховный суд Перес опубликовал видеообращение, в котором объявил, что представляет группу военных и полицейских, ведущих борьбу против властей Венесуэлы.
Власти Венесуэлы назвали нападение на Верховный суд терактом и обвинили Переса в связях с ЦРУ. Он был объявлен в розыск.

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