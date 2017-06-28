В Венесуэле с угнанного вертолета обстреляли здание Верховного суда

В здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе с полицейского вертолета бросили несколько гранат.

По предварительным данным, вертолет угнал сотрудник МВД Оскар Перес, предварительно записавший видеообращение, в котором осудил «преступный режим» и «тиранию» президента страны Николаса Мадуро.

Перес на записи заявляет, что представляет альянс военных, полиции и госслужащих, требующих отставки Николаса Мадуро с поста президента и проведения всеобщих выборов.

Pronunciamiento de Oscar Perez Piloto de aeronaves C.I.C.P.C contra el Gobierno Caraota Digital

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что в здание Верховного суда с вертолета были сброшены как минимум четыре гранаты, а также произведено около 15 выстрелов.

TSJ un helicóptero del CICPC lanzo dos granadas y ráfagas de tiro a los guardias, no me lo contaron yo lo vi desde acá desde el edificio pic.twitter.com/DDfgcmzqLj — ramon rivas (@ray1rivas) June 27, 2017

Вертолет и его пилот пока не найдены. Правоохранительные органы Венесуэлы также разыскивают людей, которые появились на видеозаписи вместе с Пересом.

Президент Мадуро выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее терактом и попыткой переворота.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в результате обстрела никто не пострадал. Если бы в здании было больше народа, отметил Мадуро, счет жертв «шел бы на десятки».

Угнавший вертолет, по словам Мадуро, работал с экс-главой МВД Мигелем Родригесом Торресом, который обвиняется в связях с ЦРУ, сообщает AP.