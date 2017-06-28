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В Венесуэле с угнанного вертолета обстреляли здание Верховного суда

BBC News
05:47, 28 июня 2017
Надежный источник

В здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе с полицейского вертолета бросили несколько гранат.

По предварительным данным, вертолет угнал сотрудник МВД Оскар Перес, предварительно записавший видеообращение, в котором осудил «преступный режим» и «тиранию» президента страны Николаса Мадуро.

Перес на записи заявляет, что представляет альянс военных, полиции и госслужащих, требующих отставки Николаса Мадуро с поста президента и проведения всеобщих выборов.

Pronunciamiento de Oscar Perez Piloto de aeronaves C.I.C.P.C contra el Gobierno
Caraota Digital

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что в здание Верховного суда с вертолета были сброшены как минимум четыре гранаты, а также произведено около 15 выстрелов.

Вертолет и его пилот пока не найдены. Правоохранительные органы Венесуэлы также разыскивают людей, которые появились на видеозаписи вместе с Пересом.

Президент Мадуро выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее терактом и попыткой переворота.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в результате обстрела никто не пострадал. Если бы в здании было больше народа, отметил Мадуро, счет жертв «шел бы на десятки».

Угнавший вертолет, по словам Мадуро, работал с экс-главой МВД Мигелем Родригесом Торресом, который обвиняется в связях с ЦРУ, сообщает AP.

Николас Мадуро занимает пост президента Венесуэлы с конца 2012 года. Сначала он исполнял обязанности президента, когда Уго Чавес из-за болезни был вынужден сложить полномочия, а затем стал избранным главой страны.
За время нахождения Мадуро у власти в Венесуэле неоднократно проходили массовые акции протеста оппозиции. С 1 апреля 2017 года, по данным Генпрокуратуры Венесуэлы, в стране в столкновениях демонстрантов с полицией погибли более 70 человек.
Оппозиция также предприняла несколько попыток отстранить Мадуро от власти через парламент, но пока ему удалось сохранить свой пост.

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