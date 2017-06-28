В Венесуэле с угнанного вертолета обстреляли здание Верховного суда
В здание Верховного суда Венесуэлы в Каракасе с полицейского вертолета бросили несколько гранат.
Momento en el que helicóptero del CICPC disparó a sede del #TSJ en #Caracas. Reportó @LuisOlavarrieta #27Jun pic.twitter.com/KdiAAl9Lfa— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 28, 2017
По предварительным данным, вертолет угнал сотрудник МВД Оскар Перес, предварительно записавший видеообращение, в котором осудил «преступный режим» и «тиранию» президента страны Николаса Мадуро.
Перес на записи заявляет, что представляет альянс военных, полиции и госслужащих, требующих отставки Николаса Мадуро с поста президента и проведения всеобщих выборов.
Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что в здание Верховного суда с вертолета были сброшены как минимум четыре гранаты, а также произведено около 15 выстрелов.
TSJ un helicóptero del CICPC lanzo dos granadas y ráfagas de tiro a los guardias, no me lo contaron yo lo vi desde acá desde el edificio pic.twitter.com/DDfgcmzqLj— ramon rivas (@ray1rivas) June 27, 2017
Вертолет и его пилот пока не найдены. Правоохранительные органы Венесуэлы также разыскивают людей, которые появились на видеозаписи вместе с Пересом.
Президент Мадуро выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее терактом и попыткой переворота.
Глава Венесуэлы подчеркнул, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в результате обстрела никто не пострадал. Если бы в здании было больше народа, отметил Мадуро, счет жертв «шел бы на десятки».
Угнавший вертолет, по словам Мадуро, работал с экс-главой МВД Мигелем Родригесом Торресом, который обвиняется в связях с ЦРУ, сообщает AP.