Актеры из нового фильма Вуди Аллена решили отдать гонорары на борьбу с домогательствами и сексуальным насилием
Актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл объявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» благотворительным фондам. Это решение они объяснили обвинениями в сексуальном насилии в адрес Аллена со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу.
Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе заявил, что пожертвует свой гонорар нескольким организациям, в том числе Timeʼs Up. За три дня до этого Ребекка Холл сообщила, что уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up.
Другой участник съемок Гриффин Ньюман еще в октябре объявил о том, что пожертвовал полученные за съемки деньги в организацию по борьбе с сексуальным насилием RAINN.
Холл и Ньюман выразили сожаление, что согласились на работу в фильме. Шаламе сказал, что узнал, что «хорошая роль — не единственное основание согласиться на съемки».
Холл сказала, что «чтение и перечитывание» свидетельств Фэрроу окончательно убедило ее в том, что нужно сделать. «Я вижу не только то, насколько сложна эта тема, но и что мои действия [сотрудничество с Алленом] заставляли другую женщину чувствовать, что ее заткнули и проигнорировали» (англ. яз.).