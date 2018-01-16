Актеры из нового фильма Вуди Аллена решили отдать гонорары на борьбу с домогательствами и сексуальным насилием

The Huffington Post
20:36, 16 января 2018
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Актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл объявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» благотворительным фондам. Это решение они объяснили обвинениями в сексуальном насилии в адрес Аллена со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу.

Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе заявил, что пожертвует свой гонорар нескольким организациям, в том числе Timeʼs Up. За три дня до этого Ребекка Холл сообщила, что уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up.

Другой участник съемок Гриффин Ньюман еще в октябре объявил о том, что пожертвовал полученные за съемки деньги в организацию по борьбе с сексуальным насилием RAINN.

Холл и Ньюман выразили сожаление, что согласились на работу в фильме. Шаламе сказал, что узнал, что «хорошая роль — не единственное основание согласиться на съемки».

Холл сказала, что «чтение и перечитывание» свидетельств Фэрроу окончательно убедило ее в том, что нужно сделать. «Я вижу не только то, насколько сложна эта тема, но и что мои действия [сотрудничество с Алленом] заставляли другую женщину чувствовать, что ее заткнули и проигнорировали» (англ. яз.).

The Huffington Post
32-летняя Дилан Фэрроу утверждает, что ее приемный отец Вуди Аллен совершил над ней сексуальное насилие в 1992 году, когда ей было семь. Аллен отрицает это, утверждая, что его бывшая жена Миа Фэрроу внушила Дилан эту историю.
Расследование в адрес Вуди Аллена, проведенное в первой половине 1990-х, до суда не дошло.
Дилан Фэрроу несколько раз повторяла свои обвинения во взрослом возрасте. В декабре 2017 года она опубликовала в газете The Los Angeles Times статью под названием «Почему революция #MeToo обошла стороной Вуди Аллена?». После этого несколько актрис, в том числе Грета Гервиг и Мира Сорвино, публично выразили сожаление за работу с Алленом.
Брат Дилан Фэрроу Ронан Фэрроу — автор расследований про Харви Вайшнтейна в The New Yorker. Осенью 2017 года «Медуза» взяла у него большое интервью.

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