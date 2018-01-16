Актеры из нового фильма Вуди Аллена решили отдать гонорары на борьбу с домогательствами и сексуальным насилием

Актеры Тимоти Шаламе и Ребекка Холл объявили, что отдадут гонорары за участие в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» благотворительным фондам. Это решение они объяснили обвинениями в сексуальном насилии в адрес Аллена со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу.

Исполнитель главной роли Тимоти Шаламе заявил, что пожертвует свой гонорар нескольким организациям, в том числе . За три дня до этого Ребекка Холл сообщила, что уже пожертвовала гонорар Timeʼs Up.

Другой участник съемок Гриффин Ньюман еще в октябре объявил о том, что пожертвовал полученные за съемки деньги в организацию по борьбе с сексуальным насилием RAINN.

Холл и Ньюман выразили сожаление, что согласились на работу в фильме. Шаламе сказал, что узнал, что «хорошая роль — не единственное основание согласиться на съемки».